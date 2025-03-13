Фонд помощи жертвам ДТП с электросамокатами появится в Петербурге

В Санкт-Петербурге хотят учредить фонд поддержки пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с участием электросамокатов. Об этом написал сайт «Государственные новости» .

Пострадавшие часто вынуждены оплачивать лечение самостоятельно, и эта проблема требует решения.

С предложением организовать фонд обратились к городскому комитету по транспорту. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев считает, что создать его должны каршеринговые компании.

Механизм выплат компенсаций нужно разработать на основе соглашения о правилах использования самокатов в городе. По словам депутата, к нему регулярно обращаются граждане, не получившие компенсацию за травмы. Например, когда виновник аварии уезжает с места происшествия, пострадавшие остаются без возможности добиться возмещения ущерба