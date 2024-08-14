Фонд имени Конрада Аденауэра признали нежелательным в России

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных и международных неправительственных организаций Фонд имени Конрада Аденауэра, его деятельность на территории России признали нежелательной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также Минюст внес в реестр иностранных и международных неправительственных организаций «За вашу и нашу свободу», «Россия за решеткой», «Культурус» и Фонд MRR.

На сайте ведомства указали, что Фонд имени Конрада Аденауэра зарегистрирован как некоммерческое объединение «Фонд им. Конрада Аденауэра», Russland hinter gittern e. V. («Россия за решеткой) и MRR-Fund gemeinn tzige UG (haftungsbeschr nkt) (Фонд MRR) указаны в качестве немецких компаний. А Za va i a na i svobodu, z. s. („За вашу и нашу свободу“) и Kulturus, z. s. — как чешские организации.

Ранее политолога Руслана Айсина* заочно арестовали в Казани.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.