Фонд имени Конрада Аденауэра признали нежелательным в России

Минюст внес в список нежелательных Фонд имени Конрада Аденауэра

Фото: РИА «Новости»

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных и международных неправительственных организаций Фонд имени Конрада Аденауэра, его деятельность на территории России признали нежелательной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также Минюст внес в реестр иностранных и международных неправительственных организаций «За вашу и нашу свободу», «Россия за решеткой», «Культурус» и Фонд MRR.

На сайте ведомства указали, что Фонд имени Конрада Аденауэра зарегистрирован как некоммерческое объединение «Фонд им. Конрада Аденауэра», Russland hinter gittern e. V. («Россия за решеткой) и MRR-Fund gemeinn tzige UG (haftungsbeschr nkt) (Фонд MRR) указаны в качестве немецких компаний. А Za va i a na i svobodu, z. s. („За вашу и нашу свободу“) и Kulturus, z. s. — как чешские организации.

Ранее политолога Руслана Айсина* заочно арестовали в Казани.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Ковид снова на подъеме. Заболеваемость в России подскочила почти на 30%

Фейк: Рыльск скоро переименуют на украинский манер

Обратный эффект. «Русская угроза» как повод отказаться от поддержки киевского режима

Не хуже, чем у соседа. Какие грузинские уроки стоило бы усвоить гражданам Армении?

Обман Долиной на 200 миллионов. Кто купил элитную квартиру певицы в Москве

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте