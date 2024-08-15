Фонд друзей балтийской нерпы: 29 ластоногих спасли в Петербурге и Ленобласти за 2024 год

Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы рассказали о спасении ластоногих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщил сайт KP.RU .

С начала 2024 года волонтеры выпустили в дикую природу 29 животных. В их числе — 21 ладожская кольчатая нерпа, семь балтийских серых тюленей и одна балтийская кольчатая нерпа.

Известно, что всех ластоногих подготовили к жизни в естественной среде обитания, добавил RT.