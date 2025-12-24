ФНС выявила недостоверность адреса регистрации компании «Ефремов Чисто», связанной с блогером Никитой Ефремовым

Федеральная налоговая служба (ФНС) России выявила недостоверность адреса регистрации компании «Ефремов Чисто», связанной с известным блогером и предпринимателем Никитой Ефремовым*. Об этом сообщили журналисты «Постньюс» .

Адрес компании относится к числу массовых регистраций, что часто становится основанием для налоговой инспекции для возбуждения процедуры прекращения юридического лица. Информация, размещенная в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), демонстрирует нулевую численность сотрудников фирмы, что дополнительно подтверждает подозрение налоговых органов в фиктивности компании.

Вероятно, вскоре Федеральная налоговая служба направит иск в судебные инстанции с требованием признать регистрацию компании недействительной. Ранее аналогичный судебный процесс завершился решением Арбитражного суда Москвы о недействительности государственной регистрации другой компании, зарегистрированной на этот же адрес — ООО «Ефремов Интернет». Аналогичные выводы были сделаны и в отношении еще 24 организаций, также зарегистрированных по указанному адресу.



* — включен в РФ в перечень экстремистов