ФНС напомнила о правилах уплаты налога с процентов по вкладам за 2025 год
Необлагаемый налогом лимит процентных доходов по банковским вкладам за 2025 год составил 210 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на налоговые органы сообщило агентство ЕАН.
Налог начислят на сумму фактически полученных процентов, превышающую установленный порог. Ставка составляет 13% при сумме доходов до 2,4 миллиона рублей и 15% — с превышения этого порога. Подавать декларацию не нужно: банки сами передают сведения в налоговую, после чего начисленный сбор включают в общее уведомление.
От уплаты освобождены проценты по счетам эскроу и рублевым вкладам со ставкой в течение года не выше 1%. С 2025 года уменьшить налог за счет социальных или имущественных вычетов нельзя. Рассчитаться по НДФЛ необходимо до 1 декабря 2026 года включительно, со 2 декабря начнет начисляться пеня.