Необлагаемый налогом лимит процентных доходов по банковским вкладам за 2025 год составил 210 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на налоговые органы сообщило агентство ЕАН .

Налог начислят на сумму фактически полученных процентов, превышающую установленный порог. Ставка составляет 13% при сумме доходов до 2,4 миллиона рублей и 15% — с превышения этого порога. Подавать декларацию не нужно: банки сами передают сведения в налоговую, после чего начисленный сбор включают в общее уведомление.

От уплаты освобождены проценты по счетам эскроу и рублевым вкладам со ставкой в течение года не выше 1%. С 2025 года уменьшить налог за счет социальных или имущественных вычетов нельзя. Рассчитаться по НДФЛ необходимо до 1 декабря 2026 года включительно, со 2 декабря начнет начисляться пеня.