ФНС Кубани напомнила, что ведение теневого бизнеса может обернуться уголовным делом
Налоговая служба Кубани предупредила о последствиях ведения бизнеса без официальной регистрации. Об этом сообщили «Краснодарские известия».
При выявлении нелегального бизнеса предпринимателю начисляют налоги, пени и штрафы. Также составляется административный протокол, дело передается в суд.
«Это касается не только торговли без регистрации, но и оказания любых услуг», — предупредили эксперты.
Если нелегальная деятельность наносит значительный ущерб государству или гражданам, может быть возбуждено уголовное дело. Так, за действия в составе организованной группы возможно лишение свободы до пяти лет.