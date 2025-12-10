ФНС Кубани напомнила, что ведение теневого бизнеса может обернуться уголовным делом

Налоговая служба Кубани предупредила о последствиях ведения бизнеса без официальной регистрации. Об этом сообщили « Краснодарские известия ».

При выявлении нелегального бизнеса предпринимателю начисляют налоги, пени и штрафы. Также составляется административный протокол, дело передается в суд.

«Это касается не только торговли без регистрации, но и оказания любых услуг», — предупредили эксперты.

Если нелегальная деятельность наносит значительный ущерб государству или гражданам, может быть возбуждено уголовное дело. Так, за действия в составе организованной группы возможно лишение свободы до пяти лет.