ФНС: крымчане продемонстрировали лучший показатель по уплате налогов в ЮФО в 2023 году

В 2023 году жители Крыма оказались самыми ответственными налогоплательщиками в Южном федеральном округе. Об этом рассказал начальник отдела УФНС РФ по региону Артем Грудницкий в эфире « Радио Крым ».

По его словам, в обозначенный период показатель уплаты имущественных налогов в республике составил порядка 98%. Такие результаты являются лучшими по ЮФО.

Грудницкий также отметил, что к настоящему времени жители полуострова досрочно исполнили налоговые обязательства на сумму около миллиарда рублей.