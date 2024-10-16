ФНС: крымчане продемонстрировали лучший показатель по уплате налогов в ЮФО в 2023 году

В 2023 году жители Крыма оказались самыми ответственными налогоплательщиками в Южном федеральном округе. Об этом рассказал начальник отдела УФНС РФ по региону Артем Грудницкий в эфире «Радио Крым».

По его словам, в обозначенный период показатель уплаты имущественных налогов в республике составил порядка 98%. Такие результаты являются лучшими по ЮФО.

Грудницкий также отметил, что к настоящему времени жители полуострова досрочно исполнили налоговые обязательства на сумму около миллиарда рублей.

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