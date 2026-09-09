ФНПР перезапустит программу для молодых профсоюзных лидеров

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев посетил Санкт-Петербург, чтобы обсудить будущее Гуманитарного университета профсоюзов и роль ФНПР в современном обществе. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» .

Одной из важных инициатив ФНПР стало создание факультета конфликтологии в 2008 году. Это первый и пока единственный в мире факультет, который готовит специалистов по социально-трудовым конфликтам.

Черногаев также рассказал о перезапуске молодежной программы «Лига возможностей». Она направлена на развитие навыков лидерства, публичных выступлений и управления. Программа включает три этапа: «Обучение», «Практика» и «Лидерство».

Кроме того, ФНПР запускает единую федеральную программу преференций «ПрофПлюс», которая предоставит льготы и скидки членам профсоюзов вне зависимости от отрасли или региона.

В ходе беседы Сергей Черногаев отметил, что профсоюзы сегодня играют важную роль в защите прав работников и решении трудовых споров. В некоторых случаях для разрешения конфликтов приходится обращаться в надзорные органы или даже в суд.