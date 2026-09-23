ФНП назвала скрытие детей от прошлых браков главной тайной, всплывающей на сделке с жильем

При сделках с недвижимостью нотариусы могут обнаружить неожиданные семейные тайны. Например, попытки скрыть информацию о детях от другого брака не пройдут, так как нотариусу доступны сведения из ЗАГСа и Единого регистра населения, пишет РИА Недвижимость .

В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты рассказали, что родители часто пытаются не учитывать совершеннолетних детей при выделении долей в жилье, купленном на средства маткапитала. Однако по закону доли должны выделяться всем детям женщины, на которую оформлен сертификат, включая взрослых или рожденных в предыдущем браке. Нотариус может запросить свидетельства о рождении и выявить все нюансы.

Также специалисты проверяют супружеское согласие на сделку, если недвижимость приобретена в браке. Это помогает раскрыть неожиданные семейные тайны, например, о фиктивном разводе или смене имени одним из супругов. В практике встречаются и другие сюрпризы: мужчина пришел оформлять согласие на продажу квартиры как действующий супруг и внезапно узнал, что он уже десять лет как бывший. Развод был оформлен заочно, пока муж работал вахтовым методом, а супруга скрывала от него судебные повестки.