Флорист Сафронова заявила, что в России сегодня нельзя заработать быстрые деньги на цветочном бизнесе

Цветочный бизнес перестал приносить быстрый заработок в современной России ввиду ухудшения потребительского спроса. Об этом рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе с ИА НСН .

По ее словам, еще одна причина — увеличивающиеся производственные затраты вследствие санкционного давления.

«Многие считают, что заработать денег на цветочном бизнесе можно легко и быстро, но это иллюзия. Все думают, что это легкие деньги, а потом начинают закрываться», — отметила эксперт.

Как пояснила Сафронова, живые растения требуют особого обращения и склонны к быстрой порче, следствием чего становятся крупные финансовые потери.