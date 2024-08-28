Флорист Сафронова: цветочным бизнесом в РФ занимаются энтузиасты

Ограничить рост стоимости цветов в ближайшее время невозможно. Такое мнение высказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт напомнила, что цена импортных товаров напрямую зависит от курса евро и доллара, логистики и таможенного сбора. Говоря об отечественных цветах, специалист напомнила об огромных тратах, которые требуются в тепличном хозяйстве.

По словам флориста, соответствующим бизнесом в РФ занимаются энтузиасты. Цветы сейчас являются предметом роскоши, добавила Сафронова.

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