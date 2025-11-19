Флорист Сафронова рассказала, что бюджетный букет на День матери в Москве обойдется в 1800 рублей

Глава Ассоциации флористов РФ Валентина Сафронова в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, сколько в среднем может стоить букет на День матери в Москве.

По словам эксперта, самым бюджетным вариантом станет композиция за 1800 рублей, однако такое ассорти она назвала самым скромным.

«Это и хризантемы, и гвоздики, некоторые декоративные элементы. Аналогичный букет, который будет разбавлен кустовыми розами, эвкалиптом и дизайнерской упаковкой, обойдется уже в 3000 рублей», — отметила специалист.

Как пояснила флорист, самыми популярными цветами в столичном регионе остаются розы и хризантемы. Розы любят дарить по любому поводу, поскольку из них получаются роскошные букеты.