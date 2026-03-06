Флорист Сафронова посоветовала ставить букеты в газированную воду, чтобы цветы простояли дольше

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе с «Москвой 24» поделилась советами по выбору и уходу за цветами. Она отметила, что на 8 Марта особенно популярны розы.

При выборе роз следует обращать внимание на околоцветник. Если его лепестки зеленые и плотно прилегают к бутону, это признак свежести цветка. Если же лепестки загибаются вниз, то цветок скоро увянет, отметила эксперт.

Тюльпаны тоже часто покупают в Международный женский день. Их стоит выбирать с закрытыми бутонами зеленоватого оттенка. Такие тюльпаны могут стоять в вазе до 10 дней, постепенно раскрываясь и приобретая нужный окрас.

Сафронова предупредила, что при выборе любых цветов важно следить за отсутствием коричневых или слегка серых пятен на листьях, лепестках и стеблях. Это может быть признаком болезни растения.

Флорист также посоветовала самостоятельно отбирать цветки для букета, а не брать готовые композиции, так как недобросовестные продавцы могут добавлять в них залежавшиеся растения.

«Чтобы цветы простояли дольше, важно как можно быстрее после покупки обрезать стебель под углом 45 градусов где-то на 1,5–2 сантиметра и поставить их в обычную, а лучше газированную воду. Последняя будет останавливать процесс увядания с помощью содержащегося в ней углекислого газа», — заключила спеиалист.