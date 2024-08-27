Флорист Сафронова посоветовала дарить учителям на 1 сентября букеты из кустовых хризантем и астр

Самый экономичный букет ко Дню знаний можно составить из кустовых хризантем, астр, гладиолусов и декоративных трав. Об этом НСН рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Она отметила, что подготовка ребенка к новому учебному году требует значительных финансовых затрат, поэтому букеты для школьников стараются делать максимально доступными по цене.

В них добавляются цветы, которые могут расти на открытом воздухе, такие как кустовые хризантемы, астры и гладиолусы, а также различные декоративные травы. Флористы часто используют в композициях рябину, ранетки и даже маленькие декоративные тыквы.

Важно отметить, что для первоклассников лучше подойдут небольшие, но красивые и привлекательные букеты, которые легко удерживать в руках.