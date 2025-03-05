Флорист Сафронова назвала орхидею самым неприхотливым в уходе цветком

По словам эксперта, растение устойчиво к различным условиям и долго сохраняет свежий вид даже без особого ухода. Однако для продления жизни орхидей стоит использовать специальные удобрения, которые можно приобрести в цветочных салонах.

«Что касается орхидей, то их, что называется, не задушишь, не убьешь», — заявила флорист.

Она подчеркнула, что орхидеи обладают удивительной выносливостью и способны оставаться свежими долгое время. Цветы, вставленные в пробирки, тоже долго сохраняют свежесть, но важно следить за уровнем воды.