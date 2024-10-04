Флорист Поляшов посоветовал школьникам дарить педагогам на День учителя сезонные цветы

Лучшим выбором подарка на День учителя для педагогов станут сезонные цветы. Об этом изданию Life рассказал флорист Александр Поляшов.

Эксперт назвал моветоном красно-бордовые розы и букеты с ярко выраженным ароматом. По словам флориста, также не стоит дарить цветы, которые быстро вянут.

«Сейчас лучше всего брать сезонные цветы, то есть георгины, брасику, гладиолусы, хризантемы, кустовые хризантемы», — сказал Поляшов.

К этим цветам можно добавить листья дуба или ягоды калины. Таким образом получится интересный, атмосферный и гармоничный букет.