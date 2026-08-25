Флорист Ястова рекомендовала букет из астр и хризантем в подарок учителю на 1 сентября

Флорист Елизавета Ястова поделилась с «Москвой24» советами по выбору букета для учителя на 1 сентября. Она отметила, что важно учитывать удобство для ребенка, который будет держать букет во время школьной линейки. Для младших классов подойдут небольшие и аккуратные композиции.

Ястова рекомендует выбирать яркие осенние цветы, такие как астры, хризантемы и диантусы. Эти цветы отличаются стойкостью и долго сохраняют свежесть. Подсолнухи, напротив, более капризны и могут быстро завянуть.

При оформлении букета стоит отказаться от объемной упаковки, ограничившись лентой. Это позволит акцентировать внимание на цветах. Оригинальность букету могут придать вставки из веток с ягодами, например, рябины или калины, а также яркие осенние листья. По желанию флорист может украсить букет канцелярскими принадлежностями: карандашами, линейками или фломастерами.

Для старшеклассников иногда заказывают необычные букеты с чашкой кофе в оформлении. Такой подарок можно собрать перед первым уроком и порадовать учителя в начале учебного дня.

Чтобы букет дольше сохранял свежесть, не стоит ставить его на кухне рядом с фруктами, так как они выделяют этилен, ускоряющий увядание. Лучше разместить цветы на балконе, где прохладнее.