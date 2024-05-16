Флорист Азарова заявила, что Армения заменит европейских поставщиков цветов в России | 360°

Общество 16 мая 2024, 13:47 Флорист Азарова заявила, что Армения заменит европейских поставщиков цветов в России

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После ограничения импорта в Россию цветов из недружественных стран на их место придут поставщики из Армении. Об этом ИА НСН рассказала совладелец студии декора и флористики «Элементы прекрасного» Вера Азарова.

По ее словам, цветы из Армении не уступают европейским. Кроме того, транспортировка оттуда проще благодаря близкому соседству стран.

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«Армения импортирует в Россию отличные гвоздики и альстремерии. Поэтому, если какие-то европейские цветы и пропадут с российского рынка, то Армения может спокойно занять их место», — отметила эксперт.

Она добавила, что российские фермеры также не стоят на месте. Они делают большие шаги в цветоводстве, чтобы самостоятельно заменить на рынке цветы из Европы.

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