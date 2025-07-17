Флорист Агеенко посоветовала поливать растения в жару методом отпоя

Мастер-флорист Серафима Агеенко в интервью радиостанции Sputnik поделилась советами по уходу за комнатными растениями в условиях аномальной жары.
По словам эксперта, важно избегать прямых солнечных лучей и не выставлять цветы на балконы, чтобы не сжечь листву. Лучше всего размещать растения в более тенистых местах в квартире или доме.
«Дневной свет какой-то рассеянный должен быть», — пояснила специалист.
Она также рекомендовала чаще опрыскивать воздух с помощью пульверизатора и следить за состоянием почвы. Флорист предложила поливать цветы в жару методом отпоя: горшки ставят в тазик и убирают, когда почва намокла. Таким образом удастся избежать перелива.
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