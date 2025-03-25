Флорист Адлер рассказала о моде на суккуленты

В последнее время жители России все чаще покупают суккуленты — растения родом из засушливых регионов. Об этом заявила флорист Эва Адлер в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

Эксперт назвала суккуленты большим трендом, объяснив популярность простотой ухода.

«Любые экзотические растения вы можете брать, тропические. Есть множество с очень интересной листвой, разноцветные», — посоветовала специалист.

Адлер предупредила, что таким цветам нужна высокая влажность воздуха в квартире. Многие приносят суккуленты домой и разочаровываются, потому что те погибают. Если же использовать увлажнитель воздуха, растения будут чувствовать себя лучше, пояснила флорист.