Физиотерапевт Бондаренко: барный стул способен снизить нагрузку на позвоночник

Физиотерапевт Владимир Бондаренко посоветовал использовать барный стул во время работы за компьютером. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам эксперта, в таком положении снижается нагрузка на позвоночник.

«Когда у нас сзади высокий барный стул, удобно сидеть, ты можешь поменять ногу, можешь встать, облокотиться, я за это», — отметил медик.

Он также добавил, что существуют разные виды таких предметов мебели. Например, есть стулья с электроникой, которые поднимаются по нажатию кнопки.