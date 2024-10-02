Физиотерапевт Бондаренко: барный стул способен снизить нагрузку на позвоночник

Физиотерапевт Владимир Бондаренко посоветовал использовать барный стул во время работы за компьютером. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам эксперта, в таком положении снижается нагрузка на позвоночник.

«Когда у нас сзади высокий барный стул, удобно сидеть, ты можешь поменять ногу, можешь встать, облокотиться, я за это», — отметил медик.

Он также добавил, что существуют разные виды таких предметов мебели. Например, есть стулья с электроникой, которые поднимаются по нажатию кнопки.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте