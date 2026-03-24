Физиономист Ольга Дружкова в интервью «Абзацу» объяснила, что так называемый «славянский взгляд» (slavic gaze) на самом деле имеет глубокие русские корни.

Эксперт отметила, что в русской культуре принято держать эмоции под контролем, не раскрывать себя сразу, считывать подтексты. Это создает эффект глубины и легкой дистанции.

«То, что сейчас называют славянским взглядом, корректнее называть именно русским», — заявила физиономист.

Дружкова подчеркнула, что в других славянских странах люди более открытые, быстрее улыбаются и легче идут на контакт.

Кроме того, физиономист выделила и биологический фактор. По ее словам, у россиян внешние и внутренние уголки глаз чаще находятся на одной линии, что создает эффект загадочной отстраненности.

«Нам этот тренд дается легко, а у других получается либо слишком холодно, либо неестественно», — резюмировала специалист.

Таким образом, «славянский взгляд» в его нынешнем понимании — это во многом миф, созданный западными пользователями, считает Дружкова. Настоящий русский взгляд отличается большей серьезностью и аналитичностью, что делает его уникальным культурным и биологическим кодом.