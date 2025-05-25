Физиолог Скрипник рассказал, что падел-теннис противопоказан людям с проблемами коленных суставов

Падел-теннис, который объединяет элементы большого тенниса и сквоша, становится все более популярным среди жителей Москвы. Спортивный физиолог и персональный тренер Никита Скрипник рассказал «Москве 24» о пользе и особенностях этой игры.

Этот вид спорта зародился в Мексике в XX веке и сейчас активно распространяется в России. По словам эксперта, падел-теннис привлекает своей простотой правил и непредсказуемостью, которая добавляет динамики и драйва.

Корты для падел-тенниса имеют размер 20 на 10 метров, а мяч отбивается от стенок, что позволяет меньше бегать. Поэтому нагрузка на организм умеренная, и игру легко переносят новички.

Скрипник отметил, что падел-теннис благотворно влияет на мышечный аппарат, особенно на мускулатуру ног, ягодиц, бедер и спины. Однако он предупредил, что входить в тренировочный процесс следует постепенно и лучше делать это под руководством инструктора.

Физиолог подчеркнул, что падел-теннис противопоказан людям с проблемами коленных суставов и поясничного отдела, так как игра включает прыжки и выпады. Также стоит быть осторожными тем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, чтобы избежать повышения давления.