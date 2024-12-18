Физиогномист Мифф разъяснила, что определить финансовое положение человека можно по внешности

Физиогномист Елена Мифф рассказала Пятому каналу , что о достатке человека можно узнать по его лицу.

По словам специалиста, некоторые черты внешности могут рассказать о благосостоянии больше, чем толстый кошелек. Она выделила такие признаки, как узкое лицо, чуть приподнятые уголки рта, близко расположенные глаза, высокие брови и теплый оттенок кожи. Все это формирует образ человека, склонного к богатству.

Обладатели опущенных уголков рта или холодного оттенка кожи ассоциируются с финансовыми трудностями. Они могут восприниматься как менее надежные. Еще один индикатор материального благополучия — форма лба: высокий, широкий и округлый лоб свидетельствует о возможном достатке, пишет сайт kp.ru.