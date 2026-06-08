Физик Зинченко предупредил о повышении риска разрушения автомобильных шин в жару

В условиях летней жары автомобильные шины подвергаются серьезным испытаниям. Старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко рассказал RT , что при повышении температуры воздуха внутри колеса с 20 до 50 градусов давление может увеличиться примерно на 10% по абсолютной шкале.

По словам специалиста, современные шины рассчитаны на нагрев и имеют запас прочности, поэтому сам по себе рост давления обычно не приводит к разрыву. Однако опасность возникает при сочетании нескольких факторов, например, при неправильном давлении.

Перекачанная шина хуже гасит удары и сильнее нагружает центральную часть протектора, что может привести к уязвимости при наезде на яму или острый предмет. Недокачанная шина также опасна: она сильнее деформируется при движении и может разрушиться из-за перегрева.

Трещины, порезы, грыжи на боковине, следы старения резины или неравномерный износ — все это слабые места, которые при высокой температуре и нагрузке могут привести к разрушению шины.

Для предотвращения проблем эксперт посоветовал проверять давление только на холодных шинах — до начала движения или после длительной стоянки. Он также рекомендовал использовать механический или электронный манометр и проверять давление хотя бы раз в неделю, а также перед дальней поездкой.

Нормы давления указываются именно для холодных шин и уже учитывают их последующий нагрев во время движения. Эти значения обычно можно найти на табличке в проеме водительской двери, на стойке кузова, в лючке бензобака или в руководстве по эксплуатации автомобиля.