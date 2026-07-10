Физик Зенченко предупредил, что разряженные батарейки нельзя хранить с предметами из металла

Старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко рассказал RT , что при неправильном хранении разряженные батарейки могут протечь, вызвать коррозию и даже стать причиной короткого замыкания или пожара.

По словам специалиста, внутри батарейки продолжаются химические процессы, которые могут привести к разрушению внутренних компонентов, потере герметичности уплотнений и старению корпуса. Это особенно быстро происходит при высокой влажности, нагреве, длительном хранении или после глубокого разряда.

Самая частая бытовая проблема — протечка электролита, который может раздражать кожу и слизистые, а при длительном контакте — вызывать химический ожог. Электролит появляется как белесый налет или влажные следы на корпусе и контактах.

Еще одним риском является короткое замыкание. Если использованные батарейки хранятся вместе с ключами, монетами или другими металлическими предметами, их контакты могут случайно замкнуться. Особенно опасны в этом отношении литиевые элементы, батарейки-таблетки и батарейки типа «Крона» 9 В.

Литиевые батарейки требуют особого внимания, так как они долго сохраняют остаточный заряд. Такие батарейки нельзя бросать в огонь, прокалывать, разбирать, нагревать или пытаться заряжать, если они не предназначены для повторной зарядки.

Зенченко посоветовал хранить батарейки в сухом прохладном месте, вдали от батарей отопления, прямого солнца и влаги. Лучше использовать пластиковый контейнер или пакет, а контакты литиевых элементов, батареек-таблеток и «Кроны» дополнительно изолировать кусочком скотча.