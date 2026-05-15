Физик Рубан предупредил о негативных последствиях использования смартфона на солнце

Кандидат технических наук, доцент кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Олег Рубан предупредил RT о негативных последствиях использования смартфона на солнце. По его словам, хотя вероятность теплового разгона исправной батареи из-за солнечного нагрева крайне мала, воздействие высоких температур приводит к ускоренному старению аккумулятора.

Эксперт пояснил, что стандартный температурный диапазон для литийионных батарей составляет от 0 до +35 градусов. Однако при нахождении выключенного или спящего телефона на солнце температура внутри корпуса может достигать +55…+75 градусов. Контроллер питания (BMS) отслеживает температуру батареи, но датчик часто размещен не внутри аккумулятора, а снаружи, что приводит к задержке в показаниях на 5—10 градусов и снижает оперативность защиты.

Рубан отметил, что если человек регулярно использует телефон на солнце в летнее время по два-три часа в день, срок службы батареи сократится с трех-четырех лет до двух-двух с половиной лет. Он также подчеркнул, что дисплей — это дорогостоящий компонент, который устойчив к выцветанию и прожогам, но перегреву могут быть подвержены светодиоды подсветки.

Аналитик рекомендовал избегать воздействия прямых солнечных лучей, не заряжать телефон на солнце, особенно в машине, и следить за перепадами температуры, чтобы продлить срок службы устройства.