Физик Киселев: каждый день на Землю выпадает около 100 тонн метеоритных веществ
Каждую секунду на нашей планете можно наблюдать падения метеоритов, которые часто называют «падающими звездами». При виде такой «звезды» многие загадывают желание. Что же представляют собой метеориты, рассказал в беседе с pravda-nn.ru старший преподаватель кафедры физики, математики и физико-математического образования НГПУ им. Минина Алексей Киселев.
Метеороиды — это небольшие космические тела, состоящие из камня и металла, которые могут быть обломками астероидов или комет. Они появляются в результате столкновений между большими небесными телами или при разрушении комет, оставляя за собой след из мелких частиц пыли и льда.
По статистике, на Землю каждый день выпадает около 100 тонн метеоритных веществ — это примерно 35 тысяч тонн в год. Метеоры могут разгоняться до скоростей от 11 до 70 километров в секунду, из-за чего зачастую не касаются Земли, попросту испаряясь ввиду трения в слоях атмосферы.
Падение метеорита может сопровождаться яркой вспышкой. В интернете можно найти фото- и видеоматериалы, запечатлевшие такие явления. Редкость подобных кадров обусловлена тем, что метеор сгорает за доли секунды.
Один из таких случаев произошел в Якутии в декабре 2024 года. В районе города Олекминск в небе появился крупный метеороид. Его падение сопровождалось бело-зелёной, а затем красной вспышкой при сгорании. Небо на пару секунд просветлело, как будто выглянуло солнце, и вновь погрузилось в ночь.