Физик Чашей: сильнее всего магнитные бури влияют на технику | 360°

Общество 06 мая 2024, 14:39 Физик Чашей: сильнее всего магнитные бури влияют на технику

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Ученые зафиксировали мощные и длительные вспышки на Солнце 30 апреля и 1 мая. Сильнее всего они влияют на технику, сообщил доктор физико-математических наук Игорь Чашей в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, из-за магнитных бурь спутники в космосе могут менять свои орбиты. На Земле это может проявляться в виде сбоя у навигации и отключения электричества в некоторых странах, сообщила Общественная Служба Новостей.

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Кроме того, мощные вспышки на Солнце нередко сказываются на самочувствии людей. Метеозависимые жалуются на головокружение, тошноту и общую слабость, отметил Чашей.