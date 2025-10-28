Физик Буряков призвал не полагаться на точность фитнес-браслетов

По его словам, большинство моделей используют оптические сенсоры с методом фотоплетизмографии (PPG), что может вызвать неточности при измерениях. Точность таких измерений зависит от множества факторов: плотности прилегания устройства, особенностей пигментации кожи, наличия татуировок, температуры окружающей среды, а также от загрязнения оптического окна и наличия влаги между датчиком и кожей.

«Для подсчета расхода калорий используются данные акселерометров, пульсометров и антропометрические параметры пользователя. При этом не учитываются индивидуальные особенности метаболизма, гормональный фон, состав мышечной ткани и прочие физиологические различия», — отметил эксперт.

Буряков подчеркнул, что фитнес-браслеты могут быть полезны для отслеживания динамики изменений, но для серьезной диагностики и принятия медицинских решений необходимы клинически валидированные методы и консультации специалистов.