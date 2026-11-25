Организм может сигнализировать о малоподвижном образе жизни не только набором веса, но и постоянной усталостью, раздражительностью и скованностью в теле. Об этом «Газете.Ru» рассказала тренер-эксперт сети фитнес-клубов Pride Fitness Яна Стулень.

По словам специалиста, при нехватке активности чувство бодрости не появляется даже после здорового сна, а ухудшение кровообращения приводит к рассеянности, сонливости и снижению концентрации.

На дефицит движения также указывают напряжение в мышцах шеи и спины, дискомфорт в пояснице, отсутствие энергии, перепады настроения и одышка при быстрой ходьбе или подъеме по лестнице.

Чтобы улучшить самочувствие, Стулень рекомендовала постепенно добавлять регулярные нагрузки: утреннюю зарядку, разминки в течение рабочего дня и ежедневные пешие прогулки.