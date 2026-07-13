Фитнес-тренер Шкилева рекомендовала начинать день с лимфатической зарядки

Специалист посоветовала начинать день с лимфатической зарядки, не вставая с постели. Для этого нужно поднять руки и ноги вверх и вибрировать ими в течение минуты. Затем выполнить 15 приседаний, повращать ногами по 15 раз в каждую сторону и сделать 15 дыхательных упражнений животом. Это поможет убрать застои и активизировать кровообращение.

Эксперт предложила продолжить зарядку коротким комплексом без тренажеров и гантелей, включающим приседания, отжимания, выпады назад, ягодичный мостик, планку и растяжку. Приседания и выпады советуют выполнять по 10 повторений, ягодичный мостик — 20 раз, а планку удерживать от 30 до 60 секунд.