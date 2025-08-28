Фитнес-тренер Потехина посоветовала не забывать следить за пульсом при тренировках дома

Домашние тренировки — удобный способ поддерживать физическую активность, не посещая спортзал. Эффективность занятий зависит от грамотного подхода, наличия цели и учета особенностей здоровья. Об этом рассказала тренер сервиса бережного фитнеса WowFit Ольга Потехина в беседе с « Известиями ».

По мнению эксперта, для успешных домашних тренировок достаточно собственного веса или минимального инвентаря. Важно заранее определить свою основную задачу — снижение веса, поддержание формы или набор мышечной массы. Это поможет выбрать правильные упражнения и формат занятий.

Потехина подчеркнула, что многие новички допускают ошибки, игнорируя интенсивность тренировок и необходимость следить за пульсом. Как пояснила специалист, качество тренировки во многом определяется тем, находится ли человек в оптимальной пульсовой зоне, которую можно вычислить, например, с помощью формулы Карвонена.