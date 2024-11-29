Фитнес-тренер Буры рассказала, что недостаток активности приводит к повышенной утомляемости
Гиподинамия, или недостаток физической активности, со временем приводит к тому, что человек быстро утомляется и все время чувствует себя уставшим. Об этом Lenta.ru рассказала фитнес-тренер Лера Буры.
По ее словам, из-за низкой физической активности страдает кровообращение организма. В результате мышцы и сухожилия становятся менее гибкими, а также замедляется обмен веществ.
Буры добавила, что при гиподинамии человек жалуется на отеки и боли в спине и шее. Кроме того, часто малоактивные люди испытывают недостаток энергии и постоянную нехватку сил, подчеркнул сайт KP.RU.
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