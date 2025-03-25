Фитнес-сообщество призвало покупателей спортпитания на маркетплейсах проверять продавцов

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина в интервью ИА НСН рассказала об опасности, которая подстерегает любителей спортивного питания из маркетплейсов.

Оказалось, что 90% продаваемого там протеина не имеет необходимой документации. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил усилить контроль за дистанционной продажей спортивного питания.

«Покупателям стоит внимательно проверять документы, сертификаты соответствия и отзывы о продавце. Лучше отдавать предпочтение проверенным специализированным магазинам», — сказала она.

В заключение эксперт добавила, что фитнес-сообщество поддерживает инициативу усиленного госконтроля в этой сфере.