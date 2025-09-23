Фитнес-эксперт Силина рассказала о росте популярности йоги и пилатеса в России

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина в интервью ИА НСН рассказала, что в 2025 году ожидается увеличение стоимости фитнес-услуг в России примерно на 15%.

По словам эксперта, основным двигателем роста индустрии становятся специализированные студии.

«Именно моностудии, предлагающие такие узкие направления, показывают наиболее активный рост. Трендом также становится интеграция с wellness и нутрициологией», — отметила специалист.

Она также обратила внимание на рост популярности практик, нацеленных на поддержание ментального здоровья и восстановление энергии. Речь идет о йоге и пилатесе.