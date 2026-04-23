Фитнес-эксперт Кожевникова отметила, что аэробные тренировки помогают снижать уровень кортизола

Аэробные тренировки не только снижают уровень кортизола, но и способствуют выработке гормона радости. Об этом рассказала ИА НСН создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.

Эксперт подчеркнула, что в отличие от заедания стресса, физическая активность приносит пользу и улучшает настроение.

«Тренироваться в идеале стоит не менее 45 минут, но важно учитывать возраст и подготовку. Для начинающих достаточно и 30 минут», — отметила специалист.

Лучшее время для занятий — до 16:00, однако, по словам Кожевниковой, главное — регулярность, а не время. Для снижения нагрузки на суставы она порекомендовала аквааэробику. Если тренировки даются тяжело, стоит начинать постепенно и использовать любимую музыку для мотивации.