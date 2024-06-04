Fit Service: автосервисы все чаще принимают на работу девушек

Автомобильные сервисы все чаще берут девушек на работу, хотя несколько лет назад сфера считалась сугубо «мужской». Об этом рассказала директор по персоналу Fit Service Ирина Кулиева в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, женщины обычно идут на должность мастера-приемщика, так как навыки и знания в этой специальности не привязаны к полу.

«Наметилась тенденция к росту интереса женщин к сфере автобизнеса. Также популярна позиция руководителя СТО», — добавила Кулиева.

Она также отметила, что многие переходят в эту отрасль из-за стабильности, высокой зарплаты и желания работать в мужском коллективе.

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