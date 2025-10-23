Фишинг назвали одной из основных мошеннических схем в период «черной пятницы»
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал «Москве 24», что фишинг остается одной из основных мошеннических схем в период «черной пятницы».
Эксперт подчеркнул, что рассылки от неизвестных отправителей или сообщения в общих чатах должны вызывать недоверие. Также он указал на опасность сокращенных ссылок, которые скрывают настоящий адрес.
Ульянов рекомендовал использовать для онлайн-покупок отдельную банковскую карту, которую можно пополнять на конкретную сумму. Это защитит оставшиеся средства в случае мошенничества.
