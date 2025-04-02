Финуниверситет: более 70% россиян хотели бы получать медуслуги на дому

Россияне стали отказываться от посещения общественных мест ради получения услуг. Речь идет не только о доставке еды, но и о консультациях врачей. Об этом сообщил Life со ссылкой на результаты исследования Финуниверситета при Правительстве РФ.

Самым популярным сервисом с выездом на дом остается доставка продуктов: ею пользуются почти 78% респондентов. За помощью к выездным мастерам по ремонту и настройке техники обращаются свыше 54% россиян. А 6% участников отметили, что записываются на медицинские онлайн-консультации.

Кроме того, 71% россиян выразили готовность пользоваться медицинскими услугами, предоставляемыми выездной службой. При этом 67% хотели бы, чтобы доктор приезжал на дом для приема или консультации. Почти 14% готовы сдавать анализы и делать уколы на дому.