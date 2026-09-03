Финсоветник Карпычева отметила, что планирование бюджета без учета личных потребностей приводит к импульсивным покупкам

Независимый финансовый советник и бизнес-коуч Анна Карпычева рассказала «Москве24» , что при планировании бюджета важно учитывать индивидуальные потребности. Она предупредила, что жесткое следование финансовым формулам может привести к импульсивным покупкам.

Ранее в интернете стала популярной формула «финансовой свободы», согласно которой бюджет предлагается делить на пять категорий: 55% на обязательные расходы, 15% на цели (например, отпуск), 15% на инвестиции или долгосрочные проекты, 10% на оплату долгов или учебу, а оставшиеся 5% — на все, чего захочется.

По мнению Карпычевой, ценность такой схемы в том, что она помогает задуматься о планировании финансов. Однако она подчеркнула, что эту формулу нельзя назвать готовым решением для всех.

Эксперт отметила, что некоторые могут столкнуться с тем, что расходы на жилье составляют 70% дохода. В такой ситуации попытки вписаться в рекомендованные 55% могут вызвать чувство неудачи или привести к урезанию других важных категорий.

Карпычева также напомнила о важности наличия финансовой подушки безопасности, способной покрыть хотя бы 3–6 месяцев базовых расходов. Если такой подушки нет, то лучше подождать с путешествиями и вложиться в уверенность в завтрашнем дне.

Кроме того, эксперт подчеркнула важность части бюджета, отведенной на «хотелки». По ее мнению, это верный психологический подход, который снижает риск возникновения внутреннего сопротивления и импульсивных покупок.