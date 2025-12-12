Финразведка ускорит борьбу с мошенниками через доступ к платежам

С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг сможет оперативно получать данные о переводах через Систему быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир». Как сообщил сайту телеканала «Звезда» заместитель председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Аркадий Свистунов, доступ к информации будет предоставляться финразведке по ее запросам.

«Это будет осуществляться через личный кабинет, который будет открыт у оператора — "Национальная система платежных карт". Между ними будет отрегулирован порядок обмена этой информацией», — пояснил депутат.

Контроль над процессом будет осуществлять Центральный банк. По словам Свистунова, в настоящее время обмен данными занимает несколько дней, что дает мошенникам возможность быстро прогонять деньги через систему. Ускорение получения информации поможет эффективнее бороться с дропперами и их организаторами, подчеркнул Свистунов.