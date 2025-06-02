Финконсультант Волкова предупредила о влиянии дефицита бюджета на ипотеку

В последнее время часто можно услышать фразу: «Дефицит бюджета увеличился». Данное явление оказывает значительное воздействие на экономическую ситуацию, отметила финансовый консультант Татьяна Волкова в беседе с РИАМО .

По ее словам, дефицит бюджета способен затронуть несколько аспектов. Так, изменения могут коснуться социальных программ. Некоторые меры поддержки, субсидии или государственные инициативы могут быть пересмотрены, приостановлены или сокращены.

Как пояснила специалист, доступность кредитов и ипотеки также может снизиться. В условиях нехватки ресурсов государство порой сокращает программы льготной ипотеки или поддержки малого бизнеса. Банки могут изменить условия кредитования: повысить процентные ставки, ужесточить требования к заемщикам.