Финконсультант Волкова посоветовала покупать елочные игрушки и обогреватели летом

Финансовый консультант Татьяна Волкова сообщила Lenta.ru , что летом можно выгодно приобрести летние вещи, товары для дачи и туризма, а также другие товары, которые не характерны для этого сезона, например, елочные игрушки и обогреватели.

Эксперт пояснила: «В конце каждого сезона магазины стремятся распродать остатки товаров, предлагая значительные скидки. Поэтому летом выгодно покупать летнюю одежду, товары для дачи и туризма. Также летом выгодно покупать обогреватели и другие товары, на которые в этот период низкий спрос».

По словам финансового консультанта, середина лета — это лучшее время, чтобы подготовиться к школе. Например, в июле можно купить канцелярские товары и рюкзаки со скидкой до 30–50 %, написал aif.ru.