Финконсультант Патешман предложил дарить на 23 Февраля сертификаты с возможностью самостоятельного выбора товара

Выбор подходящего подарка на День защитника Отечества может показаться сложной задачей, однако существуют рекомендации, которые помогут упростить этот процесс. Личный финансовый консультант Александр Патешман в беседе с Life.ru предложил оригинальный подход к решению проблемы.

Патешман рекомендует выбирать подарочные сертификаты, которые предоставляют возможность самостоятельного выбора желаемого товара или услуги. Сертификат позволяет одариваемому самостоятельно определиться с покупкой, исключая риск приобретения неподходящего предмета. Срок действия сертификата должен быть достаточным, чтобы исключить неудобства, связанные с ограничением времени на приобретение подарка.

Кроме того, эксперт настоятельно не советует дарить религиозные сувениры или билеты на концерты исполнителей, предпочтения которых неизвестны. Он напоминает, что такие подарки могут быть неуместны и вызвать недоумение у получателя. Аналогичную рекомендацию он дает и в отношении билетов на спортивные мероприятия, если организатор плохо знаком с увлечениями именинника.