Финконсультант Патешман посоветовал отложить покупку школьной формы до октября

Финансовый консультант Александр Патешман порекомендовал не спешить с покупкой школьной одежды, обуви и ранца: после сентября на них могут появиться скидки, сообщает Life.ru .

Патешман посоветовал заранее записать ребенка в кружки и секции: после начала учебного года в популярных направлениях может не остаться мест. Также до сентября стоит приобрести ноутбук, компьютер или монитор для занятий, пока действуют скидки и промокоды.

Канцелярию лучше купить во время предшкольных распродаж. Тетради, ручки и карандаши в этот период могут стоить дешевле, а ранняя покупка поможет избежать дефицита. Стол, кресло или стул для учебного места тоже следует заказать заранее: изготовление отдельных моделей занимает несколько недель.

«Сейчас начинается ажиотаж, а в октябре на одежду могут быть хорошие скидки. Поэтому стоит все перемерить и, если вещи еще подходят, отложить покупку новой формы на период после сентября. Это касается и обуви, и ранца», — сказал Патешман.

Эксперт также предложил использовать разницу в цене как урок финансовой грамотности для ребенка. На форме можно сэкономить, если покупать ее в массмаркете, а также применять кешбэк и промокоды.