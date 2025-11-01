FinExpertiza: разница в зарплатах жителей Тюменской области превысила 5,5 раза

Аналитики Росстата сообщили, что средний заработок жителей Тюменской области по итогам первых восьми месяцев 2025 года превысил 88 тысяч рублей. По данным сервиса FinExpertiza, разница в зарплатах на самых «дорогих» и самых «дешевых» вакансиях превышает 5,5 раза. С итогами исследования ознакомился сайт «НашГород» .

Среди лидеров рейтинга оказалась должность директора портфеля проектов в сфере недвижимости, оплата труда которого составляет более 400 тысяч рублей. За ним следуют руководители производств, отделов материально-технического снабжения и кадровых служб нефтяных компаний, чьи зарплаты варьируются от 150 до 200 тысяч рублей.

Замыкает десятку лучших предложений врач-косметолог с окладом от 100 до 600 тысяч рублей, чей круг обязанностей включает выполнение косметологических процедур и ведение соцсетей клиники.

В списке самых низкооплачиваемых вакансий попали учителя, фельдшеры, уборщики, няни и культурологи.