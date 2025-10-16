Среднее время поиска работы в Санкт-Петербурге составляет пять месяцев и пять дней. В Ленинградской области этот процесс занимает чуть больше — шесть месяцев и 25 дней. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на результаты исследования FinExpertiza.

По данным аналитиков, в первой половине 2025 года средний срок трудоустройства по России сократился на 9%, достигнув пяти месяцев и восьми дней.

Как отметили эксперты, жители Саратовской, Астраханской, Ульяновской и Сахалинской областей находят работу менее чем за два месяца. В Амурской, Вологодской, Магаданской, Воронежской, Архангельской областях, Забайкальском крае, Республике Дагестан, Севастополе, Мордовии и Туве поиск места для трудоустройства занимает от семи до 10 месяцев, добавил телеканал «Санкт-Петербург».