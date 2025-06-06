Финэксперт Волкова посоветовала разделить финансы для отпуска на несколько карт

Финансовый консультант Татьяна Волкова поделилась секретами эффективного отдыха, который не оставит путешественника с пустым кошельком. Так, следует определить резервный план действий на случай непредвиденных ситуаций, сообщило РИАМО .

По словам эксперта, первый шаг — определить бюджет. Стоит включить в смету не только основные расходы, но и дополнительные, такие как страховка, экскурсии и непредвиденные траты.

Специалист посоветовала забронировать отель и оплатить билеты заранее — это снизит финансовую нагрузку. Однако важно быть осторожным при оплате через интернет.

Кроме того, Волкова отметила, что разделение финансов на несколько карт позволит избежать неприятностей. Основные средства лучше хранить на карте с высоким уровнем защиты. Также консультант предложила обращать внимание на бонусы и скидки при выборе банковских услуг, добавил «ФедералПресс».