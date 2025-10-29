Финэксперт Трепольский отметил, что увольнение за перекуры считается справедливым только в конкретных случаях

По его мнению, такое возможно для сотрудников на критических должностях или при выполнении сдельной работы, если был нанесен доказуемый ущерб организации. Однако увольнения за перекуры будут носить единичный и показательный характер и станут в основном инструментом давления на неэффективных работников, сообщило радио Sputnik.

Эксперт отметил, что увольнение за перекуры считается справедливым только в конкретных случаях. Например, если сотрудник на сдельной оплате или критической должности регулярно срывает сроки. При отсутствии четких внутренних регламентов и доказательств реального ущерба для работы такие увольнения будут признаны незаконными.