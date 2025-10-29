Финэксперт Трепольский отметил, что увольнение за перекуры считается справедливым только в конкретных случаях
Финансовый эксперт Дмитрий Трепольский рассказал «Газете.Ru», в каких случаях работника могут уволить за частые перекуры.
По его мнению, такое возможно для сотрудников на критических должностях или при выполнении сдельной работы, если был нанесен доказуемый ущерб организации. Однако увольнения за перекуры будут носить единичный и показательный характер и станут в основном инструментом давления на неэффективных работников, сообщило радио Sputnik.
Эксперт отметил, что увольнение за перекуры считается справедливым только в конкретных случаях. Например, если сотрудник на сдельной оплате или критической должности регулярно срывает сроки. При отсутствии четких внутренних регламентов и доказательств реального ущерба для работы такие увольнения будут признаны незаконными.